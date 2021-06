Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse et se maintient au-dessus des 4.100 points

Après avoir hésité lundi matin, l'indice BEL 20 devait progressivement repartir à la hausse jusqu'à confirmer une avance de 0,54 pc à 4.109,46 points avec 16 de ses éléments dans le vert. arGEN-X (216,00) qui pesait sur la tendance en reculant de quelque 7 pc le matin, ne perdait plus que 2,44 pc alors que AB InBev (64,05) et KBC (69,02) portaient leurs gains à 1,91 et 1,95 pc. Ageas (49,36) restait négative de 0,76 pc à l'instar de Melexis (88,40) et UCB (75,96) qui reculaient de 0,34 et 0,65 pc. Solvay (114,65) et Galapagos (61,78) valaient 0,31 et 1,38 pc de plus que vendredi, Aperam (47,48) et Umicore (50,90) s'appréciant de 0,04 pc, GBL (94,52) et Sofina (348,00) de 0,94 et 1,64 pc. Proximus (17,08) et Telenet (33,38) étaient positives de 0,86 et 2,20 pc, Orange Belgium (20,00) gagnant par ailleurs 0,50 pc tandis que Bpost (10,86) reperdait 0,09 pc.