Roland-Garros: Djokovic se fait peur mais fait craquer Musetti et retrouve les quarts de finale

Mené deux sets à zéro, le Serbe a finalement réussi à émerger dans un match de plus de trois heures où son adversaire a lâché physiquement, finissant par abandonner dans le cinquième set.

Rapidement mené 3-1 par un Djokovic concentré, le jeune Italien de 19 ans parvient à réagir rapidement en recollant au score. Disputant seulement sa 33ème rencontre sur le circuit professionnel, l’Italien monte en puissance au fur et à mesure de la première manche. Il parvient à mettre son revers slicé à une main et son service à bon escient pour bousculer le Serbe. Les deux adversaires doivent se départager au tie-break. Malgré le fait avoir pris l’avance très tôt, Djokovic est perturbé par le jeu de l’Italien, qui se procure trois balles de set.L’Italien, deuxième plus jeune pensionnaire dans le top 100 du classement mondial, finit par créer la surprise en s’adjugeant le gain de la première manche.

La deuxième manche voit Musetti , en plein état de grâce, réussir tout ce qu’il entreprend. À court de solutions, Djokovic subit le jeu et concède en premier le break. Le Serbe recolle immédiatement au score en contre breakant dans le jeu suivant, mais doit encore sauver une balle de break alors que son adversaire menait 4-3. Les deux hommes se départagent de nouveau au tie-break. Djokovic signe alors une série cauchemardesque de quatre fautes directes qui offrent à l’Italien le deuxième set.

Musetti sous pression

Dos au mur, Djokovic commence le troisième set pied au plancher en breakant d’entrée son jeune concurrent. Commettant moins d’erreurs, le Serbe met sous pression Musetti, qui craque physiquement dans le quatrième set. En quarante minutes, Djokovic parvient à combler son retard pour revenir à deux sets partout. La cinquième manche est à sens unique pour un Djokovic qui déroule face à un Musetti de plus en plus affaibli. Alors que le Serbe menait 4-0 dans le set décisif, Musetti a décidé d’abandonner après 3h27 de match.

Au prochain tour, Novak Djokovic affrontera un autre Italien, Matteo Berrettini (ATP 9). Pour rappel, le numéro 9 mondial n’a pas joué son huitième de finale, en raison du forfait du Suisse Roger Federer (ATP 8). Le Serbe pourrait rencontrer en demi-finales l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 3), 13 fois vainqueur sur la terre battue parisienne.