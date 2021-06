Mathieu van der Poel satisfait de son succès au Tour de Suisse: «C’était une étape vraiment amusante, surtout à cause de la pluie à la fin»

Le Néerlandais a surpris lors de sa déclaration au terme de la course. «C’était une étape amusante sous la pluie», a-t-il répondu. «J’ai passé un bon moment.»

«C’était une étape vraiment amusante, surtout à cause de la pluie à la fin», a-t-il déclaré dans l’interview flash. «C’était un peu un parcours de classique à la fin et cela me convient très bien. Je suis très heureux d’avoir pu le mener à terme pour mon équipe.» Car le fait que Van der Poel avait les yeux rivés sur l’étape était évident dès la deuxième montée de la journée où il a mis ses hommes au travail. «Je suis fier d’eux. À cinquante kilomètres de l’arrivée, je leur ai demandé de rendre la course difficile et ils l’ont fait parfaitement.»

«Je suis venu ici pour gagner une étape et je savais que les deux premières étapes étaient taillées pour moi. Après cela, c’est aux grimpeurs de décider. Le fait que j’ai gagné immédiatement dans la première étape me rend heureux, surtout quand on voit contre quels coureurs je suis en compétition ici, alors on se rend compte que ce n’était certainement pas facile.»