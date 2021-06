Euro de hockey: Raoul Ehren, le coach des Red Panthers, aurait «aimé voir plus de buts» face à l’Italie

Les Red Panthers ont battu l’Italie 4-0, ce lundi. «J’aurais voulu voir plus de buts de la part de mon équipe aujourd’hui», a déclaré Raoul Ehren, le coach belge. «Je pense que l’on a été bien meilleur que les Italiennes et que l’on ne doit pas s’estimer satisfait avec ces 4 goals. Content d’avoir ces 4 points au classement, mais il nous a manqué 2-3 réalisations de plus quand l’on voit ce que l’on a manqué. Certainement quelque chose à retenir pour les prochains matches», selon le technicien néerlandais, multiple champion d’Europe et des Pays-Bas avec son ancien club de Den Bosch.

Avec les Italiennes retranchées à 11 dans leur partie de terrain, la rencontre de lundi s’est déroulée à sens unique. «C’est un hockey totalement différent de jouer contre l’Allemagne que contre l’Italie. Et notre rencontre de mercredi contre l’Angleterre ressemblera beaucoup plus à notre match d’ouverture. Je suis curieux de voir le résultat entre les Anglaises et les Allemandes. Ce sera 50/50 je pense. De toute façon nous voudrons gagner mercredi contre l’Angleterre, ce sera une belle rencontre, je pense», a conclu Ehren.

A un point des demi-finales

L’équipe d’Allemagne de hockey féminin a réalisé une bonne opération en vue de rejoindre les demi-finales du championnat d’Europe lundi à Amsterdam. L’équipe entraînée par notre compatriote Xavier Reckinger a gagné 2-0 (1-0) son deuxième match de groupe contre l’Angleterre.

Sonja Zimmermann (8e minute/pc) a donné l’avantage aux Allemandes en prolongation avant que Jette Fleschütz (32e) ne le confort. Auparavant, un but de Charlotte Stapenhorst (20e) avait été refusé par l’arbitrage vidéo.

Pour atteindre les demi-finales, l’Allemagne a encore besoin d’un point dans le dernier match du tour préliminaire, mercredi (14h45), contre les Italiennes, qui ont perdu leurs deux premiers matches 4-0.

L’Angleterre, 3 points, devra battre les Red Panthers (4 pts) ou au moins réussir un partage et espérer une défaite de l’Allemagne, pour se hisser dans le dernier carré. Les Belges peuvent elles se contenter d’un point mercredi (17h00) pour se retrouver en demi-finales.