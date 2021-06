Bruxelles: l’exposition Dino World prolongée

Après quatre mois d’exploitation et malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, le circuit éducatif retraçant l’âge d’or des dinosaures revendique déjà plus de 200.000 visiteurs.

Après quatre mois d’exploitation et malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, le circuit éducatif retraçant l’âge d’or des dinosaures revendique déjà plus de 200.000 visiteurs. Un engouement qui a poussé les organisateurs à jouer les prolongations. L’exposition sera ainsi ouverte au public jusqu’au 31 août, quelque peu remaniée.

Au rayon des nouveautés, la scénographie sera supportée par des projections vidéo intégrées tout au long du parcours. Des animations inédites seront également disponibles à partir du 1er juillet. « Pour frémir de plaisir, les visiteurs pourront approcher au plus près un vélociraptor plus vrai que nature pour un tête-à-tête privilégié. Quant aux plus timides, ils pourront approcher un bébé tricératops en mouvement », peut-on lire dans le communiqué.

Une nouvelle plaine de jeux va aussi être aménagée en extérieur. « Dans une zone d’excavation, les plus petits pourront jouer aux apprentis paléontologues et déterrer des os de dinosaures enfouis dans le sable. Deux grands châteaux gonflables en forme de dinosaure ainsi qu’un jeu de Puissance 4 à taille humaine seront également accessibles », complètent les organisateurs.

L’exposition Dino World a installé ses quartiers au Palais 2 de Brussels Expo. Les tickets seront proposés au tarif unique de 10 euros du 26 juin au 31 août. Informations sur le site https ://expodino.be.