Le Centre de crise sur la vaccination: «Nous venons de franchir un nouveau cap extraordinaire»

La conférence de presse du Centre de crise a eu lieu ce matin sans les porte-parole Yves Van Laethem et Steven Van Gucht.

Antoine Iseux a donc d’abord exposé les chiffres, qui restent encourageants : « La baisse se manifeste dans toutes les régions et toutes les tranches d’âges », a-t-il expliqué. « Les chiffres chutent de plus de 20 %, nous observons donc une diminution rapide des lits d’hôpitaux occupés. »

Sabine Stordeur, membre de la Task force vaccination, rappelle l’importance de la vaccination : « L’arrivée rapide du variant indien change la donne et nous pousse à une course contre la montre. Les deux doses des vaccins Pfizer et AstraZeneca sont indispensables pour vous protéger contre ce variant plus contagieux et plus agressif. »

« Nous venons de franchir un nouveau cap extraordinaire, explique-t-elle. La semaine dernière, plus de 840.000 personnes ont été vaccinées. Jamais depuis le début de la campagne nous n’avions atteint un tel niveau. Ce succès est d’autant plus grand que nous venons de franchir le cap des 80 % de personnes dans la tranche des 55-64 ans. »