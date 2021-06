Pablo Andres a donné rendez-vous à Romelu Lukaku ce lundi, dans le camp d’entraînement des Diables rouges à Tubize, afin de faire le point avant l’Euro. Blague sur son physique « léger », sur son jeu de tête, et même beatbox et rap : voici la vidéo de la rencontre entre le célèbre humoriste belge et l’attaquant des Diables rouges, à ne manquer sous aucun prétexte !