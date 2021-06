Les cinémas rouvrent ce mercredi: «Nomadland», «Mandibules», «Cruella»… le top des nouveautés

Drunk (Thomas Vinterberg) * * *

Dans un subtil équilibre entre drame et comédie, Thomas Vinterberg livre un film réaliste sur la vie, ses tracas, ses joies, ses peines et les ressources que nous pouvons tous trouver pour surmonter les choses qui se passent mal. Fin analyste de la société, il parle de grandes thématiques avec humanisme et réalisme sans jamais tomber dans la démonstration. Grâce à un casting hyper juste, on se prend complètement dans l’histoire de ces quatre profs en pleine crise. On croit au départ que cette expérience sera drôle, mais très vite on comprend les enjeux réels. Ce film parle de l’ivresse de vivre, et donne espoir.

Adieu les cons (Albert Dupontel) * * *

C’est du 100 % Dupontel finement dialogué, brillamment mis en scène, dopé de poésie et d’humanité, exprimant les tragédies de la société contemporaine (les écrans entre autres) de manière volontairement burlesque, comme si Ken Loach avait croisé les Monty Python, mais avec, cette fois, des personnages ordinaires. Un régal bien rythmé qui souffle le chaud et le froid, provoque le rire et les larmes, avec trois acteurs en excellence pour incarner des bras cassés très attachants. Une œuvre poignante d’un pessimiste joyeux qui a la politesse du désespoir. A voir. Pour se faire du bien.

Miss (Ruben Alves) * * *

Un conte de fées où Ruben Alves, très inspiré par l’univers d’Almodovar, interroge le féminin, le droit à la différence, l’importance de trouver sa place. Il évite les clichés, le militantisme de base pour nous emmener entre rire et larmes, via un brassage de cultures et de genres, dans un joyeux chaos amical de bras cassés où tendresse et désespoir tissent des liens de vie bouleversants.

Calamity (Rémy Chayé) * * *

Une merveille de « dessin animé » qu’on ne peut que vous recommander.

La chouette en toque (collectif) * * *

Les histoires mettent en scène de façon ludique des animaux concernés par la chaîne alimentaire. Un délice pour les tout-petits. Pour éveiller leurs papilles, leur curiosité, leur envie de cinéma.

