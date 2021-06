L’œil aiguisé de De Bruyne, les muscles de Lukaku, la souplesse d’Eden… Voici le Diable rouge idéal de Marcel Javaux (vidéo)

Mais à quoi pourrait donc ressembler le Diable rouge idéal ? Sur base de 15 critères spécifiques, Marcel Javaux, ex-arbitre et ex-consultant dans l’émission « La Tribune » livre son avis.

1. Le meilleur pied droit ? Timothy Castagne. C’est un gars extraordinaire qui a beaucoup de qualités. Je suis certain que sa carrière ne va pas s’arrête là où il est actuellement (NDLR : Leicester City).

2. Le meilleur pied gauche ? On n’en a pas de très bons en équipe nationale. On préfère toujours Jan Vertonghen. C’est un très bon pied gauche et il a fait une grande carrière mais ce n’est pas lui qui va faire diminuer la moyenne d’âge de notre équipe nationale.

3. La meilleure vision du jeu ? Kevin De Bruyne. Même quand Rüdiger l’agresse et lui « bouffe » un œil. Avec un œil, il est encore plus grand que tous les autres.

4. Le plus technique ? Eden Hazard quand il a la chance de pouvoir jouer. C’est d’autant plus triste que beaucoup de ses problèmes sont la conséquence d’une faute commise par Thomas Meunier. J’espère qu’il va revenir à son meilleur niveau et qu’il prouve aux Espagnols qu’il vaut bien mieux que cela.

5. Le plus créatif ? Kevin De Bruyne. Il sait ce qu’il va faire avant même qu’on ait la chance de pouvoir le comprendre.

6. Le plus combatif ? J’aurais bien aimé vous dire Marouane Fellaini. Pour arracher les ballons et se battre, il n’y a pas mieux que lui.

7. La frappe la plus puissante ? Quand il la prend bien, c’est Romelu Lukaku.

8. La frappe la plus précise ? Kevin De Bruyne. Remember son magnifique but contre le Brésil à la Coupe du Monde 2018.

9. Le plus fair-play ? Ils le sont tous. Je trouve qu’on a une équipe nationale très fair-play, parfois un peu trop. Cela manque d’agressivité à certains moments. C’est assez comique que ce soit un arbitre qui le dise.

10. Le plus endurant ? Romelu Lukaku. Il a énormément évolué ces deux dernières années avec Conte.

11. Le meilleur jeu de tête ? Romelu Lukaku. Quand il arrive avec sa tête, tu as intérêt à ne pas mettre la tienne. Il déménage avec ses 95 kgs de muscles et de puissance.

12. Le plus rapide ? Yannick Carrasco. Quand il est en 1 contre 1 le long de sa ligne et qu’il réussit son dribble, il est impossible pour son adversaire de le rattraper.

13. Le plus influent, avec le plus de caractère ? Kevin De Bruyne. Il est incontournable et très important dans notre système de jeu.

14. Le plus costaud ? C’est Romelu évidemment. C’est un bosseur et il est à la salle de musculation tous les jours. Quand on le voit torse nu, c’est impressionnant.

15. Le plus souple ? Eden Hazard à force d’éviter les tacles assassins qui lui sont destinés.