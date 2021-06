Romelu Lukaku sur le racisme dans le football: «Cela n’a jamais été aussi grave qu’aujourd’hui»

Romelu Lukaku a été victime de racisme de nombreuses fois au cours de sa carrière, et il n’a jamais manqué l’occasion de s’exprimer contre les discriminations qui existent dans le football. L’attaquant des Diables rouges l’a une nouvelle fois fait au micro de CNN Sport dans un entretien paru ce mardi. Et son constat est loin d’être positif.

« Je pense que le racisme dans le football n’a jamais été aussi grave qu’aujourd’hui », a déclaré Lukaku. « Pourquoi ? À cause des réseaux sociaux. Je comprends pourquoi des gens comme Thierry Henry bloquent leurs réseaux sociaux. Les entreprises derrière ces réseaux sociaux devraient en faire plus. »

« Pour être honnête, je ne vois pas vraiment de progrès. Je vois beaucoup de campagnes et de choses du genre, mais aucune action réelle n’a été entreprise », regrette le Diable rouge qui a notamment été confronté au racisme en 2019 en Italie. « À ce moment-là, quelque chose a été fait parce que la Serie A a discuté avec moi et l’équipe. Nous avons essentiellement essayé d’éduquer les gens en Italie leur expliquant que ce n’était pas acceptable. J’ai l’impression que les choses ont changé que cela a été mis en place. C’est ce que toutes les ligues devraient faire. Ils devraient parler aux joueurs et essayer de commencer à faire des choses avec les joueurs et les clubs. »

Lukaku a comparé la situation à ce qui s’est passé au sujet de la Super League, un projet finalement tombé à l’eau suite à la pression des supporters. « Lorsque la Super League a été annoncée, les gens ont été très rapides à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux et à descendre dans les rues pour protester. J’avais le même sentiment, je ne voulais pas que ce projet voit le jour. Mais pourquoi ne pas mettre la même énergie quand il s’agit de racisme ? »