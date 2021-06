Les organisateurs des Jeux de Tokyo envisagent de vacciner les 70.000 volontaires mobilisés

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo envisagent de vacciner les 70.000 volontaires qui vont y prendre part, a déclaré mardi le directeur général de Tokyo 2020 Toshiro Muto, dans le but de réduire les risques d’infection à environ six semaines du début des épreuves.

Alors que les responsables des JO tentent de rassurer un public nippon sceptique quant à la sécurité de ce méga-événement, près de 10.000 volontaires, dont le rôle est essentiel à leur bon déroulement, ont démissionné en raison notamment d’inquiétudes liées au coronavirus.

Toshiro Muto a indiqué qu’un plan visant à offrir des vaccins aux volontaires qui aident sur les sites et au village olympique était « certainement en cours de discussion », et qu’il pourrait être élargi aux médias nationaux et aux autres participants basés au Japon.

« En ce qui concerne les bénévoles, en particulier ceux qui sont amenés à côtoyer les athlètes, nous devons les traiter comme s’ils étaient des athlètes », a-t-il ajouté.

Le Japon a connu une épidémie de Covid-19 moins importante que dans de nombreux pays, mais jusqu’à récemment, le déploiement du vaccin a été relativement lent. Environ 3,5 % de la population est entièrement vaccinée.

Les athlètes olympiques japonais ont commencé à recevoir leurs vaccins dans le cadre d’un programme distinct, qui fait partie d’un accord conclu entre le Comité international olympique et Pfizer.

Muto a affirmé qu’il était « fort probable » que les organisateurs des Jeux puissent négocier l’extension de ce programme au-delà des 20.000 athlètes et membres du personnel actuels, s’ils décidaient de vacciner tous les volontaires. Mais l’heure tourne et il a prévenu que ce ne serait pas simple.

« Si nous devons administrer des vaccins, nous devons déterminer (…) si nous avons le système pour le faire », a-t-il souligné. « De même, jusqu’où allons-nous élargir le champ d’application ? Il y a un certain nombre de choses que nous devons considérer. »