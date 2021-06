Alcool: les règles changent à Bruxelles

Deux bourgmestres la Région bruxelloise, ceux de la ville de Bruxelles et de la commune d’Etterbeek, Philippe Close et Vincent De Wolf, ont annoncé lundi la fin du port du masque généralisé dans les rues de Bruxelles dès mercredi.

A partir du 9 juin, il ne sera donc plus obligatoire de porter un masque en extérieur,» à l’exception des rues commerçantes fort fréquentées», a indiqué M. Close sur Twitter à l’issue d’une réunion entre le ministre-président bruxellois, Rudy Vervoort (PS), et les dix-neuf bourgmestres de la Région.

«Nous demandons à chacun de rester prudent et responsable», a ajouté M. Close (PS).

«Fin du port du masque généralisé dans les rues de Bruxelles dès le 9 juin. Je me réjouis de l’unanimité des bourgmestres dans cette décision. Pour Etterbeek, il n’y aura plus de zones où le masque restera obligatoire», a pour sa part indiqué M. De Wolf (MR).

Il a justifié cette décision par le fait que «la vaccination avance» et que «les chiffres baissent».

Alcool

En marge de cet assouplissement, il sera désormais plus interdit de consommer de l’alcool dans l’espace public entre 22h et 5h du matin sur le territoire bruxellois.

Rassemblements

Les rassemblements de plus de quatre personnes resteront interdits dans l’espace public entre minuit et 5 heures du matin, à l’exclusion des enfants jusqu’à 12 ans. Entre 5 heures du matin et minuit, ce nombre est porté à dix au maximum. Les manifestations seront autorisées avec un maximum de 100 personnes, avec un parcours préétabli.