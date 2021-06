Voyages: ce qui change ce mercredi

Ce mercredi 9 juin, plusieurs changements entreront en vigueur en France.

Le couvre-feu sera repoussé à 23 heures, la réouverture des restaurants et cafés à l’intérieur pourra se faire. Les salles de sport réouvriront également leurs portes. Enfin, les règles entourant le télétravail seont assouplies.

Les prochains assouplissements français sont prévus le 30 juin.

Se rendre en France

Les Européens vaccinés contre le covid pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de preuve de test PCR négatif, a annoncé vendredi le ministre français chargé des Transports.

« Nous annonçons qu’à compter du 9 juin prochain (…) les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR », a déclaré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à l’antenne de la télévision CNEWS.

Une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu’ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

> Les plus belles îles d’Espagne où se prélasser cet été

Stratégie de réouvertureA partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé « stratégie de réouverture des frontières ».

Pour les pays classés « orange, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, un test PCR ou antigénique est exigé si le voyageur est vacciné, sinon il lui faut un motif impérieux, un test négatif et il sera en auto-isolement de 7 jours.

Dès le 1er juillet

A partir de juilletA partir du 1er juillet, tous les citoyens européens pourront circuler au sein de l’Union européenne grâce au certificat covid numérique européen. Il servira à prouver que vous êtes vacciné, que votre test est négatif ou que vous êtes rétabli du coronavirus. Outre ce certificat qui permettra de voyager librement et de manière sûre pendant l’été, le Comité de concertation a fixé de nouvelles modalités concernant les quarantaines.

Deux scénarios envisageables : En tant que ressortissant belge revenant d’un séjour à l’étranger en zone verte ou orange, la quarantaine ainsi que le test n’est plus obligatoire. Le retour d’une zone rouge implique une quarantaine sauf si vous disposez du certificat covid numérique européen attestant une vaccination complète d’au moins deux semaines, d’un test PCR négatif fait dans les 72 heurs ou d’un certificat de rétablissement. Enfin, si vous rentrez d’un pays à très haut risque, dans lequel le variant est préoccupant, vous êtes dans l’obligation de faire une quarantaine de 10 jours ainsi qu’un test PCR le premier et septième jour. Même en étant vacciné (deux doses) ou ayant fait un test PCR négatif avant de rentrer, la quarantaine reste d’application.

Vous n’êtes pas résident et vous revenez d’une zone verte ou orange, la quarantaine et le test ne sont pas obligatoires. De retour d’une zone rouge, vous ne devrez pas faire de quarantaine à condition d’avoir un certificat covid numérique européen attestant votre vaccination complète d’au moins deux semaines, un test PCR négatif fait dans les 72 heures ou d’un certificat de rétablissement. Si vous revenez d’un pays hors UE, vous devez impérativement être vacciné et ce, depuis deux semaines. Par ailleurs, votre vaccin doit être agréé par l’Union européenne. Vous devrez également passer un test le jour de votre arrivée. Si vous revenez d’une zone à très haut risque (variants préoccupants), une interdiction d’entrée sur le territoire est d’application pour les non-Belges qui ne résident pas en Belgique. Des exceptions impliquant une quarantaine obligatoire et deux tests sont possibles notamment pour les diplomates et le personnel de transport.

