Éolien: dividende de 5% pour les coopérateurs de Luminus Wind Together

Les 4.000 coopérateurs que comptait fin 2020 la coopérative Luminus Wind Together toucheront un dividende de 5%, a-t-il été décidé lundi soir lors d'une assemblée générale, qui s'est déroulée en ligne pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19.

La société coopérative Luminus Wind Together a été fondée en mars 2016 par Luminus afin d'impliquer les citoyens dans le développement et l'exploitation de ses projets éoliens. La coopérative a investi dans des éoliennes à Tessenderlo, Berloz, Ciney, Puurs, Lochristi et Floreffe.

Luminus dispose actuellement de 235 éoliennes, représentant une capacité installée de 592 MW, ce qui correspond à la consommation d'environ 321.000 ménages.

Le prix d'une action dans la coopérative s'élève à 125 euros. Le montant maximum d'investissement est de 3.000 euros par personne, soit 24 parts. La souscription est ouverte à toute personne physique ou morale résidant ou établie en Belgique.