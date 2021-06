Bourse de Bruxelles - Prudente progression du BEL 20

D'abord équitablement partagé et sur la défensive, l'indice BEL 20 devait s'orienter prudemment à la hausse mardi et gagner 0,3 pc vers onze heures.

Il s'inscrivait alors à 4.120 points avec 14 de ses éléments dans le vert, emmenés par Galapagos (63,33) et arGEN-X (220,50) qui regagnaient 2,5 et 2,1 pc devant UCB (77,02), positive de 1,4 pc alors que Solvay (113,55) cédait 0,9 pc. Elia (89,85) et Melexis (88,65) progressaient de 1,2 et 0,3 pc, AB InBev (64,47) et Ageas (49,63) de 0,6 pc. KBC (68,54) reculait par contre de 0,7 pc et Umicore (50,34) de 1,1 pc tandis que Aperam (47,77) remontait de 0,6 pc. Proximus (17,19) et Telenet (33,56) valaient 0,7 et 0,5 pc de plus que la veille, Orange Belgium (19,92) et Bpost (10,81) reperdant par ailleurs 0,4 pc. Colruyt (51,14) était positive de 0,1 pc tandis que Ahold Delhaize (24,74) progressait de 1,5 pc supplémentaire.

Recticel (14,84) et D'Ieteren (99,90) progressaient de 1,5 et 1,7 pc en compagnie de Kinepolis (49,72) et Barco (24,40) qui gagnaient 1,5 et 2,3 pc, Ontex (11,21) et Shurgard (42,30) s'appréciant de 1,4 et 1,1 pc. Acacia Pharma (2,22) et Hyloris (14,10) récupéraient enfin 2,8 et 1,1 pc alors que Celyad (5,08) bondissait de 7 pc supplémentaires, IBA (17,32) et Oxurion (2,52) gagnant 1,3 et 1,2 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,2171 USD dans la matinée de mardi, contre 1,2183 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 0,65 dollar à 1.891,60 dollars et le lingot se négociait autour de 49.965 euros, en progrès de 65 euros.