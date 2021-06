Accord interprofessionnel 2021-2022 - L'UCM approuve à l'unanimité le projet d'accord social "équilibré et bienvenu"

L'Union des classes moyennes a approuvé mardi à l'unanimité le projet d'accord social "équilibré et bienvenu" conclu durant la nuit entre les partenaires sociaux, indique-t-elle à la mi-journée. "Cet accord pérennise le modèle belge de concertation et comporte un engagement de paix sociale", commente l'organisation patronale. "Quant au contenu, il ménage les intérêts des uns et des autres."