Wout van Aert doit verser une grosse indemnité à son ancienne équipe Sniper Cycling

Le Tribunal du Travail d’Anvers a condamné le coureur cycliste Wout van Aert à payer une indemnité de 662.000 euros à son ancien employeur l’équipe Sniper Cycling.

Le champion cycliste avait rompu son contrat qui le liait jusqu’en décembre 2019. Il avait dans un premier temps roulé pour l’équipe Cibel-Cebon avant de rejoindre la formation néerlandaise World Tour Jumbo-Visma le 1er mars 2019.

Le 17 septembre 2018, le coureur cycliste avait invoqué des raisons impérieuses pour mettre unilatéralement fin à son contrat avec l’équipe du manager Nick Nuyens. Celui-ci a contesté le caractère impérieux des motifs du départ et demandé à van Aert de s’acquitter d’une indemnité de rupture de contrat de 1,1 million d’euros.

Le Tribunal du Travail de Malines avait donné raison à van Aert le 26 novembre 2019 et jugé légitime la rupture de contrat sans préavis. Nick Nuyens a fait appel de la décision et a donc obtenu gain de cause mercredi à Anvers.