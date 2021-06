Coronavirus - Le ministre David Clarinval en faveur d'une prolongation des aides au-delà du 30 septembre

Le ministre fédéral des indépendants et des PME, David Clarinval, s'est rendu mercredi à Braine-l'Alleud et à Waterloo, à la rencontre des indépendants qui ont pu relancer leurs activités ce 9 juin. C'est notamment le cas du bowling intégré dans le complexe de loisirs du Clos Lamartine, à Braine-l'Alleud, ou encore d'une salle proposant des escape games à Waterloo. Le ministre tenait à échanger avec des acteurs du secteur des loisirs, qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire et s'est senti oublié. Il a notamment évoqué une possible prolongation des aides après le 30 septembre.

Par Belga