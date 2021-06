Tour de Belgique: Remco Evenepoel veut «acquérir de l’expérience et continuer à apprendre»

Le coureur belge sera entouré de Davide Ballerini, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Morkov, Zdenek Stybar et Mark Cavendish.

Remco Evenepoel était rayonnant sur le podium du Markt de Beveren, mercredi après-midi, pour le départ du Baloise Belgium Tour, cycliste . Avec Davide Ballerini, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Morkov, Zdenek Stybar et Mark Cavendish, il défend les couleurs de Deceuninck-Quick Step dans ce Tour de Belgique.

«C’est une première étape assez traître aujourd’hui. Surtout la finale est assez difficile. Tout peut arriver. Si vous avez de la malchance, il est très difficile de revenir. Ce sera un peloton assez étiré. Espérons que nous n’aurons pas de malchance et que nous pourrons terminer l’étape sans problème. «J’ai hâte d’y être. Jetez un coup d’œil à notre équipe. Nous avons une équipe très forte au départ. C’est un rêve de rouler avec des gars qui gagnent des classiques de haut niveau. Cette course à étapes est aussi là pour acquérir de l’expérience et continuer à apprendre.»

Evenepoel a remporté la précédente édition du Baloise Belgium Tour en 2019, qui n’a pas été couru l’année dernière en raison de la crise du coronavirus.

Dimanche, Evenepoel est revenu dans le peloton à l’occasion du Tour des Onze Villes, sa première course depuis sa chute et son abandon le 26 mai, au soir de la 16e étape du Tour d’Italie.