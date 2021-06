Euro 2020: les Diables rouges ont le plus de chances de remporter le tournoi, selon la société de données sportives Gracenote

La Belgique possède 14 % de chance de victoire finale, devançant de peu l’Angleterre (14 % également), a annoncé Gracenote mercredi. Viennent ensuite la France (12%) et l’Espagne (10%). L’Italie (9%) et le Portugal (8%), tenant du titre, complètent le top-6.

La finale la plus probable, avec 2,9 pour-cent de chance, est un duel entre la Belgique et l’Angleterre. Les autres finales possibles sont Angleterre-Italie (2,8%), Danemark-Belgique (2,8%), France-Belgique (2,7%) et Angleterre-France (2,6%). Gracenote pointe également Espagne-Belgique (2,6%) et Italie-Belgique (2,2%) parmi les finales possibles.

Selon Gracenote, les huit équipes qui ont le plus de chances d’atteindre les quarts de finale sont l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie, la Belgique, le Danemark (adversaire de la Belgique en phases de poules), les Pays-Bas, la France et l’Allemagne. Les quatre équipes avec le plus de chances de rejoindre le dernier carré sont la Belgique, l’Espagne, l’Angleterre et la France.

Gracenote a fait ces prédictions sur base d’une large analyse des résultats internationaux, mais souligne que «comme toujours, il y aura des surprises».