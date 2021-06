L’AS Eupen vient d’officialiser le nom de son nouvel entraîneur

Auparavant, le nouvel entraîneur de l’AS Eupen était passé par Magdebourg, Erfurt, Energie Cottbus ou encore l’Arminia Bielefeld. Détenteur de la licence pro UEFA, Stefan Krämer va vivre sa première expérience en dehors de l’Allemagne.

« Je suis très heureux que le club m’ait choisi comme nouvel entraîneur pour la saison à venir », peut-on lire dans le communiqué du club. « Les très bonnes conversations avec les responsables du club ont fait en sorte que je suis impatient de commencer à préparer la nouvelle saison dès lundi prochain. »

Le dernier coach allemand à Eupen, c’était le regretté Wolfgang Frank, qui n’avait laissé que de bons souvenirs durant son passage d’une saison en 2011-2012, juste avant l’arrivée des Qataris.

« Le nouveau coach, né le 23 mars 1967 à Mayence, est diplômé en éducation physique et travaille comme entraîneur dans le football professionnel depuis 2011. Avec l’Arminia Bielefeld, il a obtenu la promotion en 2 e Bundesliga et le KFC Uerdingen est monté sous sa direction en 3 e Bundesliga », communique le club germanophone.

« L’AS Eupen et Stefan Krämer ont convenu un contrat de 2 ans pour la D1 », indique le club, qui présentera son nouveau coach ce jeudi à 10h lors d’une conférence de presse vidéo.

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen, se réjouit de la future collaboration avec le nouvel entraîneur : « Lors de nos entretiens Stefan Krämer nous a convaincus par son esprit d’équipe, sa compétence et sa grande passion. Avec son profil et son idée du jeu offensif, il convient parfaitement à notre club et à notre équipe. »