Tour de Belgique: Robbe Ghys surprend Remco Evenepoel et remporte la première étape

Robbe Ghys a remporté la première étape du Baloise Belgium Tour (2.Pro), mercredi, entre Beveren et Maarkedal (175,3 km). Le coureur de Sport Vlaanderen-Baloise s’est imposé dans un sprint à trois devant Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) et Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex).

Un groupe de huit coureurs s’est formé en début de course. Tarteletto-Isorex, avec Julien Van den Brande et Gianni Marchand, Sport-Vlaanderen Baloise avec Arne Marit et Robbe Ghys, et BEAT Cycling avec les Néerlandais Yoeri Havik et Jan-Willem Van Schip, comptaient deux représentants. Thijs Aerts (Baloise-Trek Lions) et le Néerlandais Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauce WB) complétaient cette échappée.

Après plusieurs tentatives dans le peloton, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), tenant du titre, et Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) sortaient du groupe principal à 30 km de l’arrivée. Ils revenaient sur les échappés pour former un nouveau quatuor avec deux rescapés, Gianni Marchand et Robbe Ghys.

A 6 km de l’arrivée, Campenaerts devait laisser filer ses compagnons d’échappée. Evenepoel, Ghys et Marchand se présentaient ensemble à l’arrivée pour se disputer la victoire au sprint. Ghys se montrait le plus rapide pour s’offrir, à 24 ans, le premier succès de sa carrière. Evenepoel prenait la deuxième place, devant Marchand. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) réglait le sprint du peloton à 28 secondes. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) complétait le top-5.

Jeudi, un contre-la-montre de 11,2 km à Knokke-Heist constituera la deuxième étape. Le Baloise Belgium Tour s’achèvera dimanche à Beringen. Remco Evenepoel avait remporté la dernière édition, disputée en 2019.