De nouvelles solutions de mobilité pour les travailleurs de l'Aéropole à Gosselies

L'intercommunale Igretec a présenté mercredi de nouvelles offres de mobilité pour les travailleurs de l'Aéropole à Gosselies (Charleroi). Parmi celles-ci figurent un service de location de vélos à assistance électrique et des points de rechargement pour véhicules électriques. La ligne de bus entre la gare de Charleroi-Sud et l'aéroport de Charleroi (BSCA) sera également dorénavant ouverte aux travailleurs du site.

Les entreprises du parc d'activités économiques pourront compter pour les membres de leur personnel d'un nouveau parking mutualisé. 42 places de stationnement y seront disponibles. Sur celui-ci a été installé un carport équipé de panneaux photovoltaïques.

Le service de location de vélos sera situé sur le nouveau parking. Les travailleurs de l'Aéropole qui souhaitent les emprunter pourront le faire via une application.

Situé à proximité de l'aéroport de Charleroi, le parc scientifique et technologique de l'Aéropole accueille plus d'une centaine d'entreprises employant plus de 4.000 travailleurs.