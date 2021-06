Roland-Garros: Rafael Nadal élimine Diego Schwartzman et file en demi-finales

Rafael Nadal (ATP 3) a remporté mercredi après-midi son quart de finale l’opposant à Diego Schwartzman (ATP 10). L’Espagnol s’est fait des frayeurs jusqu’au dénouement du troisième set, moment qu’il a choisi pour se sublimer et surpasser son adversaire pour l’emporter 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 en 2 heures et 45 minutes. Il rejoint les demi-finales et attend de pied ferme le Serbe Novak Djokovic (ATP 1), qui doit encore se défaire de Matteo Berrettini (ATP 9) mercredi soir.

Après avoir tenu tête pendant les cinq premiers jeux, l’Argentin de 28 ans était le premier à se faire breaker à 3-2. Malgré un débreak sur le jeu d’après, Schwartzman commençait à accumuler les erreurs et concédait finalement un nouveau break à 4-3. Le numéro trois mondial saisissait l’occasion et prenait le premier set 6-3.

Le petit Argentin (1m68, ndlr), déjà éliminé par Nadal en 2020 au stade des demis-finales, entamait la deuxième manche en s’appliquant davantage sur son service. Il voyait les fruits de ses efforts directement récompensés par un break. Cependant, Nadal répondait directement et contrebreakait pour recoller au score. La fin de set voyait les échanges s’allonger et l’Argentin revenir dans la rencontre. Il finissait par gagner le set 4-6 et réalisait l’exploit de prendre un set à l’Espagnol, qui restait sur une série de 36 sets consécutivement remportés à Paris.

Le début de troisième set voyait Nadal douter sans toutefois concéder ses jeux de service. Schwartzman causait d’énormes soucis sur la mise en jeu de Nadal et malmenait son adversaire, 13 fois vainqueurs sur la terre battue de la Porte d’Auteuil. Mais c’était sans compter sur le mental incroyable de l’Espagnol de 35 ans, qui se sublimait en fin de set pour émerger et empocher le troisième set 6-4.

Sonné par la perte de ce set, le numéro dix mondial prenait l’eau et concédait sa mise en jeu d’entrée. Nadal enfonçait le clou et prendra seulement 29 minutes pour balayer Schwartzman sur un 6-0.

Le Majorquin se qualifie pour sa 14e demi-finale à Roland-Garros, qu’il disputera vendredi. Il rencontrera le vainqueur du dernier quart de finale entre Matteo Berrettini (ATP 9) et Novak Djokovic (ATP 1).