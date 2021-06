Bourse de Bruxelles - arGEN-X, Galapagos et UCB sur le podium du BEL 20

Le BEL 20 devait se distinguer mercredi en progressant finalement de 1,03 pc à 4.149,93 points avec 12 de ses éléments en hausse. Trois valeurs se distinguaient particulièrement: arGEN-X (236,40) et Galapagos (65,57) s'envolant de 9,95 et 6,62 pc en compagnie d'UCB (79,94) qui bondissait de 3,87 pc.

Solvay (112,45) reculait par contre de 0,75 pc en compagnie d'Aperam (46,85) et Umicore (49,58) qui abandonnaient 1,95 et 1,98 pc.

AB InBev (64,74) gagnait de justesse 0,06 pc tandis qu'Ageas (48,98) et KBC (67,40) cédaient 1,23 et 0,74 pc.

Proximus (17,32) était en hausse de 1,05 pc et Telenet (32,76) en baisse de 0,97 pc, Orange Belgium (19,90) cédant par ailleurs 0,10 pc tandis que Bpost (10,84) était positive de 0,46 pc.

Sofina (355,80) gagnait 1,60 pc supplémentaire tandis qu'Aedifica (+ 0,37 pc à 108,00 euros) était suspendue après l'annonce d'une augmentation de capital.

Elia (90,40) et Melexis (89,40) valaient 0,50 et 1,19 pc de plus que la veille, Colruyt (52,02) s'appréciant de 1,09 pc.

Nyxoah (23,55) et Celyad (5,11) bondissaient de 4,9 et 4,3 pc, Biocartis (4,14) et Sequana Medical (9,10) gagnant 3,5 et 2,2 pc alors que MDxHealth (1,24) et Hyloris (13,70) perdaient 0,8 et 4,2 pc.

Deceuninck (3,20) et CFE (90,30) étaient en baisse de 3 et 1,6 pc, D'Ieteren (102,00) et Balta (2,81) se distinguant par des hausses de 3,1 et 3,7 pc tandis que Jensen (29,00) bondissant de 3,9 pc supplémentaires.

Iep Invest (8,65) chutait enfin de 6 pc dans un marché toutefois fort étroit.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2195 USD, contre 1,2185 dans la matinée et 1,2189 la veille. L'once d'or cédait 3,25 dollars à 1.889,15 dollars et le lingot se négociait autour de 49.805 euros, en baisse de 110 euros.