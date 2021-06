Anderlecht: Fausto Vera, la priorité pour remplacer Sambi Lokonga

Convaincus qu’Albert Sambi Lokonga les quittera cet été, les patrons du RSCA s’activent pour tenter de dénicher au plus vite son remplaçant.

La piste nº1 mène en Argentine et plus particulièrement du côté d’Argentinos Juniors, où le milieu de terrain polyvalent Fausto Vera (21 ans, 1m80) a séduit la cellule scouting d’Anderlecht depuis belle lurette. Si, au parc Astrid, personne ne souhaite évoquer ce dossier, des sources argentines confirment que les négociations ont déjà commencé entre toutes les parties. Certains assurent même qu’elles seraient déjà fort avancées.

Au printemps 2020, Bruges qui semblait en pole position pour acquérir ce très prometteur milieu défensif né à Hurlingham, dans la province de Buenos Aires, le 26 mars 2000. « J’ai reçu des offres de Bruges, mais aussi de la MLS et d’autres clubs », expliquait-il, il y a un an, à TyC Sports. « C’est le rêve de tout joueur de faire le bond vers l’Europe, de jouer un jour pour le Real Madrid ou le Barça, les deux plus grands clubs du monde. »

Fausto Vera est décrit en Argentine comme un milieu particulièrement efficace à la récupération, doté par ailleurs d’une excellente vision du jeu et d’un pied droit multipliant les ballons en profondeur. International U23, il décrocha notamment la médaille d’argent du championnat Amsud U20 en 2019 avec l’Argentine.

Anderlecht s’apprête-t-il à bientôt revivre à l’heure argentine après les succès rencontrés par le passé avec Pareja, Biglia, Suarez et Frutos ? Cet intérêt très concret pour Fausto Vera confirme en tout cas le très probable départ de Lokonga dans les prochaines semaines. Monaco, Séville, Leverkusen et Arsenal sont les plus intéressés par le capitaine des Mauves alors que la direction anderlechtoise espère empocher au moins 20 millions dans la transaction.

Répétition générale contre l’Ajax le 16 juillet. Le vendredi 16 juillet, à une semaine de recevoir l’Union Saint-Gilloise pour son premier match de la saison, Anderlecht disputera une rencontre de gala contre l’Ajax Amsterdam. Ce duel, qui se disputera au parc Astrid juste après leur stage estival, servira de répétition générale aux Bruxellois avant le début de la compétition. Les abonnés anderlechtois peuvent d’ores et déjà réserver leur ticket.