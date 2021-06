Jusqu’à 30 degrés, possibilité d’orages: les prévisions météo des prochains jours

Jeudi, après la dissipation de la grisaille sur l'ouest du pays, le temps deviendra ensoleillé avec graduellement formation de nuages cumuliformes dans l'intérieur des terres. Le temps restera sec, à une averse locale près, avec des maxima de 19 ou 20 degrés au littoral à 26 ou 27 degrés dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré de direction variable ou de secteur ouest à nord-ouest dans les terres; à la côte, il sera modéré de secteur sud-ouest puis ouest-nord-ouest.

Jeudi soir, une averse locale ne sera pas exclue. Ensuite, le temps sera sec partout, sous un ciel peu à partiellement nuageux.

Vendredi, des nuages bas pourraient toucher la région côtière. En cours de journée, le temps deviendra ensoleillé à la côte, alors que quelques champs nuageux se formeront dans l'intérieur des terres; ils pourraient donner lieu à une averse locale sur le sud de l'Ardenne ou en Lorraine belge. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés à la côte ainsi que sur les sommets de l'Ardenne, et 26 ou 27 degrés en Campine. Le vent sera modéré, et à la côte souvent assez fort, de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest.

Samedi, une nouvelle crête anticyclonique s'approchera de nos régions par l'ouest. Nous prévoyons d'abord encore quelques champs nuageux dans l'intérieur des terres (notamment sur le sud du pays), mais le soleil s'imposera à partir du nord-ouest l'après-midi. Suite à une intrusion d'air un peu plus frais en provenance de la mer du Nord, les températures baisseront légèrement avec des maxima de 18 ou 19 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'au littoral, à 23 ou 24 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur nord à nord-ouest.

Dimanche, la dorsale anticyclonique sera axée sur nos régions. Le temps sera ensoleillé avec des maxima de 18 à 22 degrés en Ardenne, de 22 à 24 degrés dans la région côtière, et de 24 à 27 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré, de direction variable ou de secteur nord à nord-est.

Lundi, le temps sec et ensoleillé se maintiendra et il fera plus chaud avec des maxima de 22 ou 23 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 28 voire 29 degrés dans le centre du pays. Le vent sera d'abord faible de direction variable; dans le courant de l'après-midi ou en fin de journée, il deviendra modéré et s'établira au secteur nord, suite à l'approche d'un nouvel anticyclone par l'ouest.

Mardi, une cellule anticyclonique devrait se situer sur la Mer du Nord. Le temps restera globalement ensoleillé avec toutefois possibilité de quelques champs nuageux par endroits. Les maxima se situeront entre 22 et 27 degrés selon la position exacte de l'anticyclone. Le vent sera faible à modéré de nord-est.

Mercredi, l'anticyclone se décalera vers la Pologne, nous plaçant alors dans des courants plus chauds de sud-est; les maxima pourraient approcher, voire localement dépasser les 30 degrés. Le soleil sera encore bien présent le matin mais, en cours ou en fin de journée, l'instabilité croissante pourrait déjà conduire au développement de foyers orageux localisés.

