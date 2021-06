Eden Hazard titulaire face à la Russie pour débuter l’Euro? «Je ne suis pas encore à 100%, on verra avec le staff médical» (vidéo)

L’Euro des Diables rouges commence dans deux jours face à la Russie, avec un départ pour Saint-Pétersbourg programmé ce vendredi matin. À l’approche de cette échéance, Eden Hazard était l’invité du JT de 13h de la RTBF pour donner les dernières nouvelles de l’équipe, mais surtout de lui-même.

« On est impatient de commencer la compétition », a déclaré le capitaine des Diables rouges. « On a fait deux bonnes semaines de préparation. C’est le moment de bien commencer les choses. Dans deux jours on a le premier match. On va commencer à entrer dans la compétition, on va avoir envie de jouer et de gagner les matchs. La préparation commence à se terminer et j’espère que tout le monde sera prêt pour le premier match. »

Si mentalement, « ça va » pour Hazard, physiquement, cela reste tout de même flou. Le joueur du Real Madrid a eu une saison perturbée par les blessures et n’a joué que 10 minutes face à la Croatie dimanche, lors du dernier match de préparation. De quoi inquiéter avec ce premier match de groupe samedi ? « J’ai seulement fait une semaine d’entraînement compète. On va voir avec le staff médical ce que je vais faire pour le premier match. Commencer, ce sera le choix du coach, mais je ne suis pas encore à 100 % donc on verra ce qu’on va faire. »

« Essayer de faire mieux qu’à la Coupe du monde »

N.1 au classement Fifa depuis de très nombreux mois et troisièmes du dernier Mondial, les Diables rouges sont aujourd’hui placés parmi les favoris pour la victoire finale à l’Euro. « Maintenant quand on joue pour les Diables rouges, on a toujours cette pression au-dessus de nous », reconnaît Hazard. « De par ce qu’on a fait par le passé, les gens attendent toujours qu’on fasse mieux. On a fait quelque chose de magnifique il y a 3 ans en Coupe du Monde. On va se concentrer et on va essayer de faire mieux. On sait le potentiel qu’on a dans l’équipe. On sait où on peut aller. Donc on va essayer d’aller le plus loin possible. »

En cas de sacre le 11 juillet, Hazard ne cache pas que les Diables feront « la fête quelques jours ». « Puis on va partir pour des vacances bien méritées. Et puis on va faire ce que fait un footballeur, on va revenir pour la prochaine saison et se préparer pour essayer de gagner encore et encore. »

Cet Euro sera forcément particulier en raison du contexte sanitaire. Les joueurs devront s’isoler de leur famille pour la durée de la compétition. « Toute ma famille m’a dit bonne chance, d’essayer d’aller le plus loin possible en espérant qu’on puisse se voir. On a toujours l’habitude d’avoir les familles avec nous, ici ce n’est pas possible donc on fait avec, on s’adapte. Maintenant, avec la technologie, on peut toujours voir sur les téléphones les enfants donc ils ne seront pas là mais ils seront dans nos cœurs. »

Quant à son avenir sous le maillot des Diables rouges, Hazard est resté évasif, ne voulant visiblement pas s’étaler sur ce sujet à l’heure actuel. « Je ne sais pas, on verra bien », a-t-il simplement confié.