Eclipse solaire: retour en photos et vidéos

Une éclipse solaire a pu être observée ce jeudi depuis la Belgique. Entre 11h14 et 13h27 chez nous, l’éclipse solaire était partielle ce qui n’a pas eu de conséquence sur la luminosité. Dans d’autres régions du monde et plus particulièrement dans l’hémisphère Nord, Nord-Ouest du Canada, Extrême-Nord de la Russie, Nord-Ouest du Groenland et pôle Nord, l’occultation du disque solaire était de 87,8 % contre environ 25 % chez nous.