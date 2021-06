Roland-Garros: Anastasia Pavlyuchenkova première finaliste après sa victoire sur Zidansek (vidéo)

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 32e joueuse mondiale, s’est qualifiée pour la finale de Roland-Garros en battant en demi-finale la Slovène Tamara Zidansek (WTA 85) 7-5, 6-3 jeudi, en demi-finale. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes.

Pavlyuchenkova commençait mal la rencontre, concédant d’emblée sa mise en jeu (0-1). La Russe parvenait ensuite à revenir à 2-2. À 4-3, elle réalisait le break, s’offrant la possibilité de servir pour le set (5-3). Mais Zidansek débreakait aussitôt et revenait ensuite à 5-5. Dans le jeu suivant, Pavlyuchenkova sauvait deux balles de break et reprenait l’avantage (6-5). Elle remportait la manche sur le service de son adversaire (7-5).

Dans le deuxième set, Zidansek gaspillait une balle de break dès le premier jeu. On assistait alors à trois breaks coup sur coup, deux pour Pavlyuchenkova et un pour Zidansek. En conséquence, Pavlyuchenkova s’envolait à 4-1. Zidansek revenait à 4-3 sur le service de la Russe, mais cette dernière réussissait un nouveau break tout de suite après (5-3). Elle pouvait ainsi servir pour le gain du match et ne tremblait pas sur sa première balle de match (6-3).

À 29 ans, Pavlyuchenkova disputera sa première finale de Grand Chelem. À Roland-Garros, un quart de finale atteint en 2011 constituait son meilleur résultat. Depuis lors, elle n’avait jamais été plus loin que le troisième tour.

Zidansek, 23 ans, se retrouvait dans le dernier carré pour la première fois après deux éliminations au 1er tour.

Pavlyuchenkova compte 12 titres à son palmarès, le dernier conquis à Strasbourg en 2018. En finale, elle défiera la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 33) ou la Grecque Maria Sakkari (WTA 18), qui s’affrontent plus tard.