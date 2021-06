Souci technique au JT de 13h de la RTBF (vidéo)

Petit souci technique au JT de la RTBF ce jeudi à 13h. La présentatrice Ophélie Fontana interrogeait le Diable rouge Eden Hazard en direct en duplex pour savoir quel était son état d’esprit avant le lancement de l’Euro 2020 ce vendredi. Sauf que... le Diable rouge n’entendait rien de ce qui se passait pour le plateau. Son micro ne fonctionnait pas non plus.

« Vous avez compris qu’Eden Hazard ne nous entend pas. On va réessayer. On a pourtant fait de nombreux tests pour que tout soit ok », a expliqué la journaliste, qui a tenté de lui poser la question, en vain. Ophélie Fontana a embrayé sur un autre sujet avant de revenir vers Eden Hazard, une fois les soucis techniques réglés : «Eden, rassurez-nous, est-ce que vous nous entendez cette fois ?». « Oui », a heureusement répondu le Diable.

