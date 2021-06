L'AG de Spadel valide un dividende de 2 euros bruts

Au cours de l'assemblée générale de jeudi, les actionnaires du groupe Spadel ont décidé de distribuer un dividende brut de 2 euros par action. Ils ont également renouvelé les mandats d'administrateur de Marc du Bois (le CEO) pour quatre ans, ainsi que celui de Familia Numerosa, représentée par Roel van Neerbos.

Le conseil d'administration accueille un nouveau membre indépendant en la personne d'Alain Beyens, déjà administrateur chez Duvel Moorgat.

Le président du CA, Frank Meysman a, lui, annoncé sa démission, son successeur sera désigné lors d'un prochain conseil d'administration, précise Spadel.

Enfin, dans la foulée de l'AG, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue pour confirmer la modification de l'objet de la Société. On peut dorénavant y lire que le Groupe Spadel "veillera, dans la mesure de ses possibilités, à avoir un impact positif sur la société et l'environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales".