A la recherche de l’emploi idéal dans votre région ?

Il fait partie du cercle très restreint des entreprises qui font la fierté des Liégeois. Fruit d’une aventure familiale forte de trois générations et de la volonté de passionnés, le Groupe Eloy affiche plus de 50 ans d’expérience et de performance. Un demi-siècle d’innovation, de présence en Belgique et à l’international, un chiffre d’affaires de cent millions d’euros… Et de nombreux postes à pourvoir pour continuer le développement de l’entreprise et perpétuer l’histoire d’un groupe qui est aussi une véritable famille !

Une société créative en pleine croissance

« Nous avons récemment réalisé une enquête sur la qualité de vie au sein de notre entreprise et nous nous sommes rendu compte que nos collaborateurs avaient une vision très positive de leur engagement dans notre groupe. En analysant les réponses, nous avons constaté que les valeurs que nous prônons depuis le premier jour sont finalement le socle sur lequel nous nous appuyons : la proximité, la performance, la capacité de (se) réinventer », explique d’emblée Frédéric Corman, responsable de la communication. Active dans les secteurs de la construction et de la gestion des eaux, la société Eloy a grandi et s’est diversifiée en s’appuyant sur les compétences solides d’entrepreneurs créatifs et agiles. Au fil de son développement, elle a ainsi intégré de nouvelles activités avec succès et est aussi présente aux quatre coins du globe. Implanté à Sprimont, le groupe recherche aujourd’hui de nouveaux collaborateurs dans de nombreux secteurs et avec des profils divers. « Nous affichons en permanence plus d’une vingtaine d’offres d’emploi sur notre site internet. Cela va de profils techniques ou de terrain comme des maçons, des gestionnaires de chantiers, des deviseurs à des postes administratifs ou basés sur notre site de Sprimont tels que des comptables ou des responsables de projets. Il y en a pour tous et quel que soit le niveau de formation ! Ce que nous recherchons, c’est avant tout du savoir-être ».

Avant même d’être une entreprise, Eloy, c’est un état d’esprit. « Nos origines dans le terrassement fondent notre approche. Au fil des années, nous avons grandi pour devenir des multi-spécialistes mais nous sommes restés aussi pragmatiques, rigoureux et exigeants qu’au premier jour. Proches et accessibles, nous sommes attachés à nos racines entrepreneuriales et familiales qui nous poussent à avoir un impact positif sur notre communauté et, plus globalement, sur notre environnement. De la production de béton à la fabrication d’une station d’épuration en passant par de travaux d’infrastructures ou de bâtiments, nous aimons le travail bien fait » !

Toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs

Depuis plusieurs années, la société Eloy connaît une croissance linéaire grâce à ses deux secteurs d’activités. Ceci représente plus de 200 chantiers par an tant en déconstruction, assainissement, infrastructures et bâtiments mais aussi plus de 15000 produits conçus et fabriqués à dans nos usines de Sprimont. Mais cette croissance ne se fait pas à n’importe quel prix. Nous désirons nous inscrire dans des projets durables qui auront un impact positif sur notre environnement et celui des générations futures. Dans ce contexte, la famille Eloy est très attentive au bien-être des collaborateurs et offre ainsi un cadre de travail de plus motivants. Et une attention toute particulière est apportée à la vie sociale et festive du clan. La fête est un maître-mot et divers événements sont organisés pour se divertir : souper de fin d’année, sports day, barbecue d’été, journée des familles…

Aujourd’hui, le Groupe Eloy se pose ainsi en employeur de choix car l’entreprise a toujours su se réinventer pour maintenir cap et performance. De nouveaux projets se développent et de nouvelles compétences sont amenées à rejoindre l’entreprise… Et si vous étiez la personne idéale ?



Coordonnées :

www.eloy.be

Eloy s.a.

Zoning de Damré, rue des Spinettes 13

4140 Sprimont