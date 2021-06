«Tous ensemble derrière les Diables Rouges»: Alexander De Croo affiche son soutien avant le coup d’envoi de l’Euro

C’est parti pour l’Euro 2020, qui démarre ce vendredi soir, avec le match d’ouverture entre l’Italie et la Turquie. Les Diables rouges entreront eux en matière ce samedi, contre la Russie. L’occasion pour le Premier ministre, Alexander De Croo, vêtu d’un maillot des Diables, d’afficher son soutien envers notre équipe nationale via une photo postée sur son compte Twitter, accompagné de ses vice-Premiers ministres de Pierre-Yves Dermagne, Sophie Wilmès, Vincent Van Quickenborne, Georges Gilkinet, Petra De Sutter et Vincent Van Petteghem.

