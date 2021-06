Thibaut Courtois: «On a faim de gagner ce tournoi»

Thibaut Courtois s’est montré ambitieux à la veille du premier match des Diables Rouges à l’Euro 2020, prévu samedi soir contre la Russie à Saint-Pétersbourg. L’inamovible portier de l’équipe nationale s’attend toutefois à une rencontre compliquée contre la ’Sbornaya’, qui sera portée par plus de 30.000 fans.

« Nous avons les âges parfaits pour être au sommet de notre forme, avec des jeunes qui prennent de l’expérience. Je pense que c’est le bon moment pour écrire une belle histoire. On a faim de gagner ce tournoi. Mais le chemin est long et nous pensons d’abord au match de samedi soir », a dit le gardien du Real Madrid en conférence de presse. « Évidemment que nous voulons gagner le tournoi, mais nous devons d’abord gagner samedi et grandir au fil de la compétition. Il ne faut pas penser trop loin », a-t-il averti.

Samedi, Courtois s’attend à un « match compliqué » contre des Russes qui bénéficieront du soutien de 30.500 supporters. « J’ai envie de jouer devant des fans, cela augmente l’adrénaline. L’équipe est prête. Nous connaissons bien nos adversaires. Même si nous jouons en Russie et au Danemark, nous espérons bien commencer et gagner nos deux matches. »

En parlant des ambitions de l’équipe belge, Courtois a estimé qu’elle ne pouvait « pas se contenter de jouer un quart ou une demie », soulignant aussi la féroce concurrence qui sévit à cet Euro en désignant la France, l’Angleterre, le Portugal, l’Italie, l’Espagne ou encore l’Allemagne parmi les autres favoris.

Auteur d’une saison aboutie avec le Real Madrid, le gardien de 29 ans va entamer son quatrième grand tournoi de rang dans la peau d’un titulaire indiscutable après les Coupes de monde 2014 et 2018 ainsi que l’Euro 2016.

Nommé meilleur gardien du monde à l’issue du Mondial 2018, Thibaut Courtois estime avoir encore évolué, notamment au niveau du jeu au pied. « Je me sens très bien après une bonne saison au Real. J’espère disputer un bon tournoi », a expliqué le natif de Bree. « Je n’ai pas d’objectifs personnels. Je veux simplement aider l’équipe à gagner et si elle va loin, une récompense individuelle peut être la cerise sur le gâteau. Mais ce n’est pas le but. »