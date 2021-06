Joe Biden à Bruxelles: des perturbations sont à prévoir sur le réseau de la Stib

La visite du président américain à Bruxelles, du 13 au 15 juin dans le cadre du Sommet de l’Otan et d’un sommet UE/États-Unis, aura un impact sur la circulation des transports publics de la Stib, prévient la société de transports vendredi.

La Stib conseille à ses voyageurs de privilégier le réseau souterrain autant que possible.

Dimanche

Dès dimanche, la circulation sera perturbée autour de la place Jourdan et la rue Froissart entre midi et 22 h 30. Les lignes 59, 60 et 80 seront déviées par la chaussée d’Etterbeek.

En soirée, le secteur Schuman sera concerné de 20 à 22 heures, les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 seront déviées via Maelbeek.

Lundi

Le lendemain matin, entre 11 et 12 h 30, la circulation sera impactée dans le secteur rue Belliard/rue de Trêves. Les lignes 12, 21, 27 seront limitées à Maelbeek, tandis que la 64 sera limitée à Ambiorix.

A Evere, les lignes 12 et 62 seront concernées par les perturbations liées au sommet de l’Otan (avenue Léopold III). La première sera déviée via la chaussée de Haecht et la 62 sera limitée à Da Vinci, et ceci de 8 à 20h00.

Autour de Schuman, les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 seront déviées via Maelbeek entre 15 et 20h00. Place Jourdan et rue Froissart, les lignes 59, 60 et 80 seront déviées entre 7 et 13 heures par la chaussée d’Etterbeek.

Mardi

Mardi, avec le sommet UE/États-Unis, les perturbations seront plus nombreuses. En matinée, les lignes 59, 60 et 80 seront toujours déviées par la chaussée d’Etterbeek.

En raison d’une visite du président américain Joe Biden au Palais royal, les lignes de bus 12, 27, 38, 54, 71, 95, 92 et 93 seront perturbées entre 9 h 30 et 12 h 30. Les bus seront déviés ou limités dans le secteur, tandis que les trams pourraient connaître des arrêts momentanés.

Rue Belliard et rue de Trêves, les perturbations sur les lignes 12, 21, 27, 36, 59, 60 et 64 sont prévues entre 10 h 30 et 13 h 30. Elles seront toutes limitées à proximité.

Enfin, dans le quartier de la Commission européenne, le scénario sera identique à celui de tous les sommets européens : les lignes 12 et 21 seront déviées via Maelbeek, les 36, 56 et 79 y seront limitées, tandis que les lignes 59, 60 et 80 seront déviées par la chaussée d’Etterbeek. Les perturbations sont prévues entre 10 et 15 heures.