Bourse de Bruxelles - Les marchés restent sereins face à une inflation maitrisée

Une inflation et une BCE rassurantes permettaient aux marchés européens de terminer la semaine avec optimisme. Le Bel 20 gagnait finalement 0,52 pc, à 4.190,07 points avec 12 de ses éléments en hausse.

Il bénéficiait à nouveau du soutien d'arGEN-X (255,40) qui bondissait de 4,07 pc, suivie d'Aperam (47,65) et Sofina (360,20), toutes deux positives de 1,64 pc. AB InBev (64,56) et Ageas (48,39) confirmaient des avances de 0,05 et 0,04 pc tandis que KBC (67,70) reperdait 0,12 pc. Galapagos (65,31) reperdait 1,21 pc alors que Solvay (113,25) et UCB (82,92) s'appréciaient de 0,27 et 0,97 pc. Aperam (47,65) valait 1,64 pc de plus que jeudi, Umicore (49,27) reculant par contre de 0,44 pc. Proximus (17,42) restait positive de 0,58 pc tandis que Telenet (32,50) virait de 0,18 pc à la baisse, Orange Belgium (19,92) et bpost (10,71) gagnant par ailleurs 0,10 et 0,66 pc. Aedifica (105,40) reculait de 1,13 pc, mais gagnait 0,29 pc compte tenu de son détachement de coupon.

MDxHealth (1,32) et Mithra (23,60) progressaient de 3,1 et 2,4 pc alors que Celyad (4,80) reperdait 3,5 pc. Kinepolis (49,42) et Econocom (3,55) regagnaient 2 pc alors que Shurgard (42,00) perdait 2,1 pc supplémentaires. Recticel (14,58) et Tessenderlo (35,40) étaient positives de 1,4 et 1,3 pc, Picanol (78,40) et Greenyard (9,94) de 1,3 et 1,7 pc; SmartPhoto (30,90) et Befimmo (35,75) cédant par contre 1,6 et 2 pc. Ter Beke (111,50) reculait enfin de 3 pc mais s'appréciait de 0,4 pc si on tenait compte de son détachement de coupon.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,2105 USD, contre 1,2171 dans la matinée et 1,2189 la veille. L'once d'or cédait 11,20 dollars à 1.880,30 dollars et le lingot se négociait autour de 49.930 euros, en progrès de 45 euros.