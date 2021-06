Météo: quelques nuages attendus ce samedi avant un nouveau franc soleil dimanche

Ce samedi, le temps sera d’abord nuageux. A la mi-journée, des éclaircies se manifesteront d’abord par le nord-ouest pour atteindre le sud-est en fin d’après-midi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Il fera généralement sec même si quelques gouttes ne sont pas à exclure localement. Il fera aussi un peu moins chaud avec des maxima compris entre 18 et 19 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et jusqu’à 23 degrés dans le centre.

Ce samedi soir, le soleil sera de retour sur la plupart des régions, avec encore quelques champs nuageux dans le sud-est. Dans la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein avec des minima de 6 à 11 degrés.

Ce dimanche, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 20 à 25 degrés, sous un vent généralement faible de secteur nord-est ou de direction variable.

Lundi, le temps sera à nouveau ensoleillé mais plus chaud avec des maxima de 24 degrés en Hautes Fagnes à 30 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable ; une brise de mer s’établira en cours d’après-midi, ramenant de l’air plus frais sur l’extrême ouest du pays.