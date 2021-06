La Russie craint tout particulièrement Romelu Lukaku

Dans quelques heures à peine, les Diables rouges entameront leur Euro avec une rencontre déjà décisive face à la Russie dans le stade de Saint-Pétersbourg (21h). Avec l’absence déjà confirmée de Kevin De Bruyne, et celle probable d’Eden Hazard – au coup d’envoi du moins – les regards des défenseurs adverses seront naturellement tournés vers Romelu Lukaku, scoreur attitré de l’équipe nationale belge.

Déjà auteur de trois réalisations contre les Russes au cours de sa carrière internationale, l’attaquant de l’Inter est particulièrement craint par la sélection russe, comme nous l’a expliqué Stanislav Cherchesov, leur sélectionneur. « Lukaku est champion d’Italie et respire la confiance à l’approche de l’Euro. Il a réalisé une très bonne saison, peut-être même la meilleure dans sa carrière. L’Inter lui doit son titre. Lukaku est un problème non seulement pour la Russie mais aussi pour toutes les autres équipes contre lesquelles il joue. Tout le monde y réfléchit et cherche la bonne manière de le marquer efficacement. Mais peu nombreux sont ceux qui trouvent une réponse. »

Lire aussi romelu-lukaku-de-bouc-emissaire-leader-adule

Les Russes parviendront-ils à trouver la recette miracle pour annihiler le véritable poison offensif qu’est ‘Big Rom’ ? Réponse ce soir…