L’émouvant hommage de Krejcikova à Justine Henin après sa victoire à Roland-Garros (vidéo)

Barbora Krejcikova a remporté ce samedi son premier titre du Grand Chelem en s’imposant en trois sets face à Anastasia Pavlyuchenkova. À l’issue de cette finale, la Tchèque a donné ses impressions sur ce grand moment dans sa carrière, mais aussi sur sa rencontre avec Justine Henin, son idole.

« Quand j’ai vu Justine Henin au début de la quinzaine, je me suis dit wouah c’est vraiment elle », a déclaré Krejcikova visiblement très émue. « J’étais tellement surprise qu’elle connaisse mon nom, qu’elle sache qui je suis. Quand j’étais plus jeune, je regardais souvent le tennis avec ma mère et je l’admirais. J’ai toujours adoré son revers à une main. Elle était aussi super forte mentalement et physiquement. Je tremblais quand je l’ai vue. J’ai pu la toucher ! Je suis tellement heureuse d’avoir vécu ce moment. Je pourrai le raconter à mes enfants. »