Nafi Thiam s’applique et continue de progresser

Petit à petit, Nafi fait son nid (olympique)… Ce samedi, la championne olympique de l’heptathlon a une nouvelle fois répété ses gammes en vue des JO de Tokyo sur 100 m haies et en longueur lors du meeting Gouden Spike, à Leyde, aux Pays-Bas, où elle était déjà venue il y a deux ans.

La Namuroise a fait du bon boulot, soigné et sérieux. Sur les haies, elle s’est imposée en 13.57 (v. +1,5 m/s), son meilleur temps de la saison et le 10e de sa carrière, malgré un départ où elle est « restée dans les blocs ». En longueur, avec un vent moins capricieux qu’à Tilburg, le 24 mai, elle a également dominé ses rivales, grâce à un bond à 6,62 m, là aussi son meilleur de 2021 et le 4e de sa carrière.

« Sur les haies, je vois que ça descend », a-t-elle déclaré. « J’étais plus « engagée » qu’à Tilburg, mais c’est vrai qu’il y avait moins de vent. Je vais essayer d’encore une fois avant les Jeux. En longueur, c’était vraiment bon. Mon élan était régulier et, sans être parfait, était mieux réglé. Je vois d’une année à l’autre que je gagne en puissance. Ici, j’ai reculé ma marque de 2 mètres pour partir à 40 m de la planche ! »

Si elle a mordu deux essais – le deuxième et le quatrième –, Thiam, après ses 6,62 m, a encore réussi 6,47 m (avec trop de vent), 6,50 m et 6,53 m. Une belle régularité.

Dans une semaine, elle s’essaiera au 200 m lors du meeting international de Nivelles, une course qu’elle n’a plus disputée depuis les Mondiaux de Doha, en octobre 2019. « C’est bien de sortir de sa zone de confort ! Je vais pouvoir me challenger. » À ses côtés, elle retrouvera sa copine Cynthia Bolingo, qui tentera d’améliorer son record personnel (23.07). « Cynthia, je ne vais même pas la regarder, elle va partir ! Je vais surtout me concentrer sur mes sensations, voir comment je vis la course. »

Une semaine plus tard, ce sera plus que vraisemblablement la hauteur qu’elle choisira aux championnats de Belgique. Ce pourrait être sa dernière compétition avant les Jeux. « Je n’ai plus trop envie de prendre l’avion pour un meeting supplémentaire à l’étranger et pour celui de Liège, le 30 juin (où elle est pressentie, NDLR), rien n’est encore confirmé ».