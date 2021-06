Euro 2020: les Diables rouges réussissent leur entrée en matière face à la Russie grâce à un doublé de Romelu Lukaku (3-0, vidéos)

La Belgique a lancé son Euro par une victoire 3-0 face à la Russie samedi soir à Saint-Pétersbourg.

Romelu Lukaku a lancé les Diables en ouvrant le score après 10 minutes. L’attaquant de l’Inter Milan a dédié son but à son coéquipier de club Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque lors du match Danemark-Finlande plus tôt dans la journée.

Thomas Meunier a doublé la mise à la 34e. Le défenseur de Dortmund était monté au jeu 7 minutes plus tôt en remplacement de Timothy Castagne, qui a dû quitter la pelouse à la suite d’un choc avec Daler Kuzyaev. Le joueur de Leicester souffrirait d’une fracture de la pommette.

On retrouvait Lukaku et Meunier à la signature du 3e but : le défenseur lançait l’attaquant à la 88e et le buteur de l’Inter plantait son 62e but en équipe nationale, prenant au passage la tête du classement des buteurs de l’Euro avec 2 buts.

La Belgique prend la tête du groupe B avec 3 points, devant la Finlande, qui s’est imposée 0-1 face au Danemark plus tôt dans la journée à Copenhague dans le premier match de la poule, suspendu après le malaise cardiaque de Christian Eriksen et qui a repris une fois que les nouvelles de l’état de santé de l’international danois étaient rassurantes. Le Danemark et la Russie suivent avec 0 point.

Les Diables Rouges joueront leur 2e match au Danemark jeudi à Copenhague (18 h). La veille, la Russie aura reçu les « Hiboux Grands-Ducs » (Huuhkajat), surnom de la sélection finlandaise, à Saint-Pétersbourg (15h).

Les matches de la 3e et dernière journée du groupe B auront lieu le 21 juin (21h) : Finlande – Belgique à Saint-Pétersbourg et Russie – Danemark Copenhague.