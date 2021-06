Roberto Martinez réagit après le malaise de Christian Eriksen: «On n’imaginait évidemment pas préparer un match comme cela»

Le premier match des Diables rouges à l’Euro, face à la Russie, a bel et bien été confirmé ce samedi à 21h, malgré le malaise de Christian Eriksen. Interrogé au micro de la RTBF quelques minutes avant la rencontre, Roberto Martinez a pris la parole. « Le plus important, c’est que Christian Eriksen aille bien », a réagi le sélectionneur des Diables rouges, avant de s’exprimer sur la décision de maintenir la rencontre Belgique-Russie à 21h. « On est là pour faire le job, mais ce n’est pas comme ça qu’on imaginait la préparation d’un match comme celui-ci. »