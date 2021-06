Belgique-Russie: de nombreux supporters des Diables rouges rassemblés à Bruxelles et à Liège (photos et vidéos)

De nombreux supporters des Diables rouges se sont rassemblés à Bruxelles et à Liège pour regarder le match contre la Russie.

Dans la capitale, il y avait notamment un fameux attroupement à Saint-Géry.

Dans les cafés de la Bourse qui diffusent le match, chacun est sagement assis à table, comme les règles covid l’obligent.

À Liège, les ruelles du Carré étaient bondées pendant le match. « Et un et deux et trois zero' », chantaient les supporters liégeois, après le troisième but des Diables.