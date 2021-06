Roberto Martinez rassurant au sujet de Jan Vertonghen: «Il a juste un petit pépin»

Roberto Martinez était satisfait de la bonne entrée en matière de ses hommes face à la Russie avec la victoire, le doublé de Romelu Lukaku et la bonne performance de Thomas Meunier. « Nous avons réalisé une bonne prestation, estime le sélectionneur. C’est difficile d’attaquer un match comme celui-ci. On n’a pas encaissé et j’ai bien aimé notre animation défensive. On peut désormais monter en puissance pour la suite du tournoi. »

Elle se fera sans Timothy Castagne, blessé à l’orbite suite à un choc avec Kuzyaev. « Timothy souffre d’une double fracture de l’orbite, explique Roberto Martinez. Il devra subir une opération ce qui signifie malheureusement que son championnat d’Europe est déjà terminé. Concernant Jan Vertonghen, il a juste un petit pépin sur la cheville mais il faudra attendre pour connaître la gravité de la blessure. »

La journée de samedi a également été marquée par le malaise de Christian Eriksen lors de Danemark – Finlande, dans l’autre match du groupe. « On regardait le match et on ne voulait plus parler football en voyant cela, explique Martinez dont plusieurs joueurs ont côtoyé le Danois au cours de sa carrière. J’ai vu des joueurs de mon équipe en larmes en voyant les images dont ceux qui l’ont connu dans le même club comme Lukaku, Alderweireld, Vertonghen ou Vermaelen. Tout le monde était très choqué. »

Ne connaissant pas l’évolution de la situation du joueur de l’Inter, il n’a jamais été question pour les Diables de renoncer à jouer contre la Russie. « Ce n’est pas une décision que j’avais entre les mains, rétorque le coach catalan. J’attendais les consignes en attendant des bonnes nouvelles du Danemark. On a vu qu’il allait mieux et on est de tout cœur avec lui et la Fédération danoise. »