Le message de Romelu Lukaku à son coéquipier Christian Eriksen: «Sois fort mon ami»

Les absences de Witsel et De Bruyne sont passées inaperçues. En se mettant immédiatement à l’abri via Lukaku et Meunier, et malgré la sortie de Castagne (pommette cassée), la Belgique a pris la tête de son groupe devant la Finlande, qui a battu une équipe danoise démobilisée après le malaise cardiaque d’Eriksen, pour qui on a craint le pire.