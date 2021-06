La Belgique est le pays qui vaccine le plus rapidement en Europe

La Belgique est le pays qui vaccine le plus rapidement dans l’Union européenne. C’est ce que montre un graphique que le ministre flamand du bien-être et de la santé publique Wouter Beke (CD&V) a publié sur sa page Facebook.

Vendredi, le nombre de doses placées pour 100 habitants en Belgique était de 1,27 (moyenne des sept derniers jours). Cela signifie que notre pays fait mieux que les Pays-Bas (1,18) et le Luxembourg (1,15). Les plus mauvais élèves sont la Bulgarie (0,25) et l’Irlande (0,11).

Le ministre Beke souligne que la Flandre vaccine encore plus rapidement que la moyenne belge, « et nous allons maintenir ce rythme pendant les deux prochaines semaines. Au cours de cette période, nous administrerons pas moins de 1,3 million de vaccins, dont 1 million de premières doses. Nous espérons donc que d’ici le 21 juin, début de l’été, la couverture vaccinale atteindra 70 % de la population adulte flamande (première injection).

Selon Wouter Beke, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Flandre vaccine si vite : « Non seulement nous avons une forte tradition de vaccination, mais grâce à nos centres de vaccination, nous mettons également l’accent sur la proximité. La coopération entre les zones de première ligne et les autorités locales est excellente. Notre personnel médical est prêt à intervenir tous les jours, tout comme les nombreux bénévoles. »

Les chiffres de l’Agence pour les soins et la santé montrent que la Flandre est en tête de l’Europe en termes de couverture vaccinale. La Région flamande ne devance que Malte, l’Islande et la Hongrie (qui utilise des vaccins non vérifiés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), à savoir des vaccins russes et chinois). Juste en dessous de la Flandre se trouvent la Finlande et la Wallonie.