Pour Joe Biden, Bruxelles passe en mode forteresse

Joe Biden débarquera dimanche soir à Bruxelles pour un séjour de 42 heures dans la capitale. Lundi, le président américain participera à un sommet de l’Otan avant d’avoir une discussion bilatérale avec son homologue turc Erdogan. Mardi matin, Joe Biden a rendez-vous au Palais royal pour une rencontre avec le roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo. Mardi après midi, il rencontrera le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Inutile de dire que la capitale vivra au rythme des convois sécurisés et des ballets d’hélicoptères.

Comme toujours lorsqu’un président des Etats-Unis se déplace à Bruxelles, il entraîne dans son sillage un bon millier de collaborateurs, personnel médical, gardes du corps et militaires inclus. Mais les services de l’Oncle Sam ne font pas ce qu’ils veulent pour autant. Le Centre de crise national assure que « les règles d’engagement sont cadrées. Et vous ne verrez jamais un agent américain non accompagné de policiers belges. »

Ce « barnum » risque de perturber la tranquillité des Bruxellois, mais leur bourgmestre Philippe Close (PS) ne s’en plaint pas, au contraire : « Au final, c’est le retour à la vie de la Ville de Bruxelles en temps normal. Enfin, sans les touristes. La venue de Biden, c’est très positif pour Bruxelles. On va pouvoir donner cette image dans le monde que la vie reprend chez nous, en ayant une grosse partie des chefs d’Etat du monde occidental qui vont être représentés à Bruxelles. »