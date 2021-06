Voyages: les conditions pour se rendre en Espagne

Les autorités espagnoles ont relevé mercredi à 12 ans, contre 6 ans jusqu’ici, l’âge minimum à partir duquel un test négatif au covid-19 est nécessaire pour entrer en Espagne.

« Les enfants de moins de 12 ans doivent être exemptés de l’obligation de présenter un test de détection de l’infection au SARS-CoV-2 pour leur voyage. L’âge est ainsi relevé de 6 à 12 ans », indique le Journal officiel espagnol daté de mercredi, précisant que la mesure entre en vigueur le jour-même. L’Espagne acceptera aussi bien les tests PCR que les tests antigéniques pour les populations de plus de 12 ans.

Prenant en compte les recommandations de la Commission européenne qui, afin de relancer le tourisme, conseille d’harmoniser les mesures auxquelles seront soumis les voyageurs au sein de l’UE, l’Espagne s’aligne ainsi sur l’âge minimum pour accéder à la vaccination et sur les limites établies par les pays voisins. Par ailleurs, un autre décret publié au Journal officiel stipule que, comme pour les voyageurs arrivant en avion, l’Espagne laissera à présent entrer les voyageurs arrivant par la route s’ils disposent d’un certificat de vaccination.

Jusqu’à présent, le pays exigeait un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toute personne souhaitant passer la frontière terrestre française pour se rendre en Espagne. Par ailleurs, l’Espagne garde fermé les postes frontières entre le Maroc et les enclaves de Ceuta et Melilla et jusqu’à présent, aucune exception ne sera autorisée.

Pour les personnes non-vaccinées, il faudra maintenant présenter un test PCR ou antigénique négatif. Par personne vaccinée, l’Espagne entend toute personne disposant d’un certificat du pays d’origine émis « 14 jours après la date d’administration » de la dose complète de vaccin (14 jours après l’injection de la deuxième dose, sauf dans le cas des sérums monodose).

Les autorités espagnoles imposent également à tous les touristes, qu’ils soient vaccinés ou non et arrivant en avion, de remplir le formulaire espagnol (FSC) 48 heures avant l’entrée sur le territoire. Un QR code vous sera ensuite envoyé et sera validé à la douane de l’aéroport espagnol à votre arrivée.

Les mesures de restriction appliquées en Espagne

Depuis début mai, il est à nouveau possible de circuler d’une Communauté autonome à l’autre. Cependant, ce sont elles qui fixent les règles en vigueur sur leur territoire. Une règle fait exception. Le port du masque reste obligatoire sur tout le territoire dans les lieux publics et à partir de 6 ans.

Les mesures varient donc en fonction de la Communauté autonome dans laquelle vous vous rendrez. Elles sont énumérées sur le site des Affaires étrangères belges.