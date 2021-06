«Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites»: les Diables rouges taclés par des journalistes français (vidéo)

« Il faudra une belle armada pour nous battre ! » Voilà la déclaration de Thomas Meunier qui n’est pas passé auprès de nos voisins français dans l’émission « L’équipe du soir ». Et la rivalité repart de plus belle.

Non, la hache de guerre entre la France et la Belgique n’est pas enterrée. La rivalité est même repartie de plus belle ce week-end après la première victoire des Diables rouges lors de l’Euro 2020. Car suite à ce match, Thomas Meunier, protagoniste de la rencontre, s’est laissé aller en interview d’après-match. « Nous sommes numéro un au classement mondial et, pour nous battre, il faudra quand même une belle armada », a-t-il déclaré.

Un franc-parler auquel nous sommes désormais habitués… contrairement à nos amis français. Pourtant, même après avoir côtoyé le défenseur pendant ses années au PSG, les journalistes français n’ont pas apprécié cette déclaration. Dans « L’équipe du soir », plusieurs chroniqueurs n’ont pas hésité à critiquer les déclarations de Thomas Meunier. Et c’est toute la Belgique qui en a pris pour son grade. « Ils sont dans l’esprit de revanche suite à la défaite en demi-finale », « Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites », « ils ont un énorme boulard les Belges », « Il faut qu’ils se calment »…

Séquence à partir de 46 :10

Bref, des déclarations qui dépassent même certaines limites. D’autant que Thomas Meunier n’a fait que constaté un fait avéré : les Diables rouges sont bien premiers au classement FIFA.